Attention ! Le fantasque Maxime va crever l’écran samedi✌Oh Yeah !

EXCLU MYTF1 - Il se nomme Maxime Cassady, 28 ans et arrive tout droit du Sud de la France pour participer au concours The Voice 8. Maxime Cassady est un « musicien, surfeur, voyageur » qui a parcouru le monde en vivant de la musique. De bars en bars, devant les supermarchés ou en échange d’un lit chez l’habitant contre une soirée musique guitare. Au cours de ces voyages, il poste des vidéos sur Internet et se fait ainsi repérer par les équipes de The Voice. Maxime Cassady est de retour sur scène pour « une communion d’amour avec le public ». Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 23 février 2019 – Auditions à l’aveugle 3