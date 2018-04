Attention au faux pas : Isadora loupe la marche et manque de se casser la figure en pleine prestation

Isadora a bien failli ne pas finir sa prestation. Pour les Duels, Florent Pagny avait décidé de confronter Hobbs et Isadora sur un titre de Charlie Puth : "Attention". Au tout début de la chanson, les deux talents doivent descendre des marches tout en chantant. Une tâche qui a valu à Isadora de louper une marche et de manquer de se casser la figure. Heureusement, la jeune fille a su très bien se rattraper. Elle n’a pas cillé et a continué sa prestation comme une pro. On lui tire notre chapeau car on ne connaît personne qui ne flippe pas à l’idée de trébucher sur scène.