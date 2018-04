Les Auditions finales des coachs : Zazie et Mika s’attaquent aux Beatles

A vos marques, prêts ? Chantez ! La semaine dernière, vous avez pu voir l’Audition finale de Pascal Obispo et Florent Pagny. Aujourd’hui, c’est au tour de Zazie et de Mika de s’y coller. Après mûres réflexions, Mika a décidé d’interpréter un titre des Beatles : "Blackbird". Quant à Zazie, elle chante une reprise de Cat Stevens : "Father and son". Allez, écoutez, c’est cadeau. EXTRAIT de la suite des Auditions finales de "The Voice" du 31 mars 2018