Audrey et les faces B- « What Make The Ending So Sad » (demi-finale – saison 8)

Talent demi-finaliste de la saison 6 de The Voice 2017, la plus belle voix, débarque avec son groupe Faces B pour envahir la scène de la demi-finale de cette année pour nous présenter un de leurs titres « What Make The Ending So Sad », issu de leur nouvel opus. Audrey au parcours incroyable de The Voice, à la voix rocailleuse, n’a pas perdu de son humour et de sa prestance, toujours avec un éventail fétiche, marque de fabrique. Découvrez, pour le bonheur de tous, la Poitevine Audrey et les Faces B en direct comme si vous y étiez ! Extrait du Replay de la demi-finale de THE VOICE 8 du samedi 1er juin 2019