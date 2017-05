Audrey, Nicola Cavallaro et Will Barber, qui ira aux Directs ?

LE CHOIX - Pour gagner leur place aux grands shows en direct, ce trio composé de Audrey, Nicola Cavallaro et Will Barber s’est affronté en interprétant chacun leur tour un titre de leur choix. Audrey s’est lancée sur la scène de l’Epreuve Ultime avec une interprétation très théâtrale sur un titre de Jeanne Moreau « J’ai la mémoire qui flanche ». Nicola Cavallaro avec sa voix rauque et puissante a interprété avec une émotion pure un titre en français de Carla Bruni « Quelqu’un qui m’a dit » et pour finir Will Barber avec un titre « J’aime regarder les filles » de Patrick Coutin. L’un d’entre eux ira sur la scène des directs et c’est la minute du choix de Zazie. Mais il reste une place pour les directs pour l’équipe de Zazie. Qui sera sauvé ? Extrait du Replay de The Voice 6 – Epreuve Ultime – du 13 mai 2017