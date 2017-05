Audrey, Nicola Cavallaro et Will Barber en répétition avec Zazie

REPETITIONS – Place à un nouveau trio de l’équipe de Zazie, un trio composé d’Audrey, Nicola Cavallaro et Will Barber. Trois talents qui jouent leur place pour les grands shows en direct qui débuteront samedi prochain, le 20 mai. Qui sera sauvé ? Qui l’emportera : la signature vocale atypique d’Audrey ? La puissance rauque de Nicola Cavallaro ? Ou le rocker et blues man à l’univers bien marqué de Will Barber ? Regardez comment ces trois talents se sont préparés pour arriver à ce stade de l’aventure de The Voice. Extrait du Replay de The Voice 6 – Epreuve Ultime – du 13 mai 2017