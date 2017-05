Audrey VS Nicola Cavallaro VS Will Barber - Epreuve Ultime (Saison 6)

PRESTATIONS - Ce sont trois talents à l’identité vocale très marquée et originale que Zazie a choisi de mettre en concurrence pour gagner une place pour les Grands Shows en Direct ce soir. C’est d’abord Audrey qui après avoir sauvé sa place pendant les Battles sur « Rolling in the Deep » d’Adele, va se lancer sur la scène de l’Epreuve Ultime avec un titre de Jeanne Moreau « J’ai la mémoire qui flanche ». Nicola Cavallaro, qui avait épaté nos Coachs pendant les Auditions à l’Aveugle avec le titre « Fallin’ » d’Alicia Keys, foule lui aussi la scène pour interpréter la chanson de Carla Bruni « Quelqu’un qui m’a dit ». Enfin, le rockeur barbu de cette saison Will Barber, qui avait fait sensation avec sa reprise des Pink Floyd « Another Brick in the Wall » dès la première émission, vient ce soir compléter le trio avec une reprise de « J’aime regarder les filles » de Patrick Coutin. Lequel fera pencher la balance de son côté et saura convaincre leur coach Zazie de le garder dans son équipe pendant les Grands Shows en Direct ? Extrait du Replay de The Voice 6 – Epreuve Ultime – du 13 mai 2017