Aurélien - "Natural Blues" (Moby)

Le talent suivant vient de Haute-Savoie et travaille en tant que magasinier dans une entreprise de peinture en bâtiment. Jusqu’à l’âge de 16 ans, il ne chantait que pour lui. Réservé de nature, son endroit de prédilection pour pousser la chansonnette était sa douche. Aujourd’hui, 23 ans, il joue de la Pop-Folk dans un groupe avec des amis et se produit sur scène. Son rêve : se lever le matin et ne faire que de la musique. Ce soir, il interprète « Natural blues », un des tubes de Moby. Réussira-t-il à faire retourner un des fauteuils ce soir ? - EXTRAIT des auditions à l’aveugle de « The Voice » du 27 janvier 2018