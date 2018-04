Aurélien vs Raffi Arto | Toute la musique que j’aime | Johnny Hallyday

Aurélien et Raffi Arto sont les prochains talents à se présenter aux Duels de ce onzième prime. Souvenez-vous lors des Auditions finales, Aurélien avait interprété un titre de William Sheller : "Un homme heureux" et Raffi Arto, "Umbrella (Pamella)" de Rihanna. Un choix payant puisque Florent Pagny avait gardé Raffi Arto dans son équipe et volé Aurélien à Zazie. Ce soir, ils se présentent en duel devant les coachs avec une reprise de Johnny Hallyday : "Toute la musique que j’aime". EXTRAIT des Duels de "The Voice" du 07 avril 2018