Ava Baya – La foule (Edith Piaf)

Cela fait tout juste un an qu’Ava Baya s’est mise au chant. Ancienne sportive de haut niveau, Ava n’a pas pu réaliser son rêve : les JO. Elle souhaite savoir ce qu’elle vaut : c’est son défi. C’est pour cela que nous la retrouvons aux auditions à l’aveugle interprétant un titre interplanétaire et cultissime « La Foule » d’Edit Piaf. Arrivera-t-elle à séduire un des coachs de cette saison 8 : Mika, Julien Clerc, Jenifer et Soprano ? Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 16 février 2019 – Auditions à l’aveugle 2