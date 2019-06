Aya Nakamura « Pookie » en direct pour la finale The Voice 2019 L’artiste montante du moment de la pop urbain et R&B, Aya Nakamura, a choisi la scène de la grande finale de The Voice 8 pour interpréter son titre « Pookie » pour le plus grand bonheur des jeunes. Découvrez sa prestation sans plus attendre. Extrait du Replay de la finale de THE VOICE 8 du jeudi 6 juin 2019