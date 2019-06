Aya Nakamura et Whitney « Djadja » en duo pour la finale 2019

Whitney est la finaliste de Mika pour cette finale de The Voice 8. Pari osé pour cette benjamine du show musical, Whitney reprend en duo et en direct avec Aya Nakamura le titre phare de l’auteure -interprète française de pop urbaine et de R&B, Djadja. Le talent a connu un parcours digne d’un conte de fée. A chacune de ses prestations, elle enchante les coachs et le public. Souvenez-vous, lors de son audition à l’aveugle, la chanteuse de 19 ans avait interprété « Friends » de Marshmello et Anne-Marie en ayant tout son village pour la soutenir. La dernière fille en compétition saura-t-elle ce soir se différencier de Pierre Danaë, Clément, Sidoine ? Sortira-t-elle vainqueur de The Voice 2019 ? La réponse dans cette vidéo. Extrait du Replay de la finale de THE VOICE 8 du jeudi 6 juin 2019