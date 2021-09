Auteur-compositeur, interprète, B. Demi-Mondaine se présente sur la scène de "The Voice" ce soir avec un titre de Chris Isaak, "Baby did a bad bad thing". Zazie est la première à appuyer sur le buzzer, très vite suivi par Florent Pagny. Pascal Obispo suit le mouvement et Mika ferme la marche. Quatre fauteuils retournés pour B. Demi-Montaine qui fait appel à son fils pour choisir son coach. Et c’est avec Zazie que Demi-Mondaine poursuit l’aventure "The Voice". EXTRAIT des Auditions à l’aveugle de "The Voice" du 10 février 2018