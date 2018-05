Place à la demi-finale de "The Voice"

Pour la demi-finale en direct, les 4 coachs, Zazie, Florent Pagny, Mika et Pascal Obispo, ont chacun une équipe composée de 2 talents. L’excellence parmi les 150 talents auditionnés ! Pourtant, seul l’un d'entre eux sera sacré « THE VOICE » dans une semaine. Pour la toute première fois, seul le public choisira les 4 finalistes ! Accompagnés de l'orchestre de « THE VOICE » composé des musiciens les plus talentueux, les talents donneront le meilleur d'eux-mêmes pour accéder à la finale. En plus, Louane, Emmy Liyana et Antoine Galey viendront chanter sur la scène de "THE VOICE". Lors de la grande finale du samedi 12 mai, seul le public désignera le grand gagnant : La plus belle voix de France 2018 remportera un contrat chez Universal Music et enregistrera un album.