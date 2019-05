BATTLE : Albi VS London Loko « Hit Sale » (Therapie Taxi ft Romeo Elvis)

Pour cette Battles, Mika a décidé de mettre face à face Albi et London Loko. Deux chanteurs avec beaucoup de contrastes qui vont se provoquer. Pour son audition à l’aveugle Albi avait interprété un titre de Big Flo & Oli, Dommage avec sa voix totalement crue et sans filtres. Pour son épreuve des KO, il avait impressionné avec sa reprise touchante de She’s Out Of My Life (Michael Jackson). Quant à London Loko avec sa voix plus petite, son charme et son swag, nous avait bluffés avec sa reprise de Smile (Lily Allen) pour son audition à l’aveugle puis son interprétation de Coco Câline, de Julien Doré pour son épreuve des KO. Tous deux vont interpréter un titre choisi par leur coach Mika, « Hit Sale » de Therapie Taxi ft Romeo Elvis, aux paroles assez crues. Qui fera la différence ? Qui sera sélectionné pour les grands shows en direct ? Extrait du REPLAY de The Voice 8 – Battles 1 du samedi 4 mai 2019