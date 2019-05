BATTLE : Clémentine VS Léonard – Il jouait du piano debout (France Gall)

Julien Clerc oppose maintenant deux pianistes : Clémentine et Léonard. Et pour le choix de la chanson, rien de plus facile pour Julien Clerc : Il jouait du piano debout de France Gall. C’est en reprenant un titre de Julien Clerc, « Fais-moi une place » que Clémentine 16 ans avait touché son coach en plein cœur le soir des auditions à l’aveugle et un coup de cœur pour les KO avec sa reprise « Ton absence d’Yves Duteil. C’est aussi derrière son piano que Léonard 21 ans avait immédiatement séduit Julien Clerc aux auditions à l’aveugle avec Georgy Porgy de Toto et aussi un coup de cœur pour les KO avec Oh j’cours tout seul de William Sheller. Alors, qui va remporter le ticket gagnant pour les grands shows en direct ? Extrait du REPLAY de The Voice 8 – Battles 1 du samedi 4 mai 2019