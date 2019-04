Battle de DIVAS aux looks INCROYABLES : Léona Winter VS Virginie Vetrano

En EXCLUSIVITE, MYTF1 vous offre une des prestations de la NOUVELLE phase des BATTLES. de The Voice 8. Après les avoir découvertes lors de leur audition à l’aveugle puis leur épreuve des KO, Léona Winter et Virginie Vetrano nous livrent une battle incroyablement pailletée, sur un rythme de disco avec une reprise « No More Tears - Enough is Enouhg » de Barbra Streisand & Donna Summer. C’est leur coach Jenifer qui a souhaité confronter ces deux Divas Découvrez la BATTLE en avant-première de Léona Winter VS Virginie Vetrano. Qui fera la différence ? A qui Jenifer offrira la possibilité de poursuivre l'aventure à la prochaine étape de la compétition des grands shows en direct ? Ne manquez pas ce RENDEZ-VOUS SAMEDI à 21H