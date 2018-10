Battle de yodel entre coachs ! Patrick Fiori WINNER !

La jeune Léna vient de se produire sur la scène de The Voice Kids et a surpris tous les coachs avec son chant yodel. Ce chant traditionnel suisse n’est pas facile à faire. Patrick Fiori s’est retourné et accueille Léna dans son équipe. Il a décelé le potentiel de cette jeune chanteuse atypique. Maintenant, les coachs s’essayent eux aussi au chant jodel. Patrick Fiori semble maitriser la technique, ce qui est moins le cas de Jenifer et Soprano. De son côté, Amel Bent ne préfère pas tenter ! Revivez cette séquence hilarante en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 19 octobre 2018.