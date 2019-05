BATTLE : Gjon’s Tears VS Clem Chouteau – Don’t Let The Sun Go Down on Me (Elton John & George Michael)

Nouvelle battle, nouveau face à face dans l’équipe de Mika : Gjon’s Tears avec sa grande liberté artistique et Clem Chouteau, dont sa voix de tête a envoûté les 4 coachs à chacune des étapes de la compétition. Rappelez-vous Gjon’s Tears, 20 ans, avait interprété à sa façon un des titres de Christine and the Queens, « Christine » qui avait séduit Mika puis un coup de coeur pour ses KO, avec Under Pressure (Queen / David Bowie). Face à lui, Clem Chouteau 21 ans qui avait emballé les 4 coachs avec sa reprise bien à lui Berlin de RY X aux auditions à l’aveugle et un coup de cœur de Mika aux KO avec une reprise de Heroes (David Bowie). Ce soir ces deux Talents de l’équipe de Mika vont s’affronter sur un grand titre d’Elton John & George Michael, Don’t Let The Sun Go Down on Me. Qui va décrocher une des dernières places pour les grands shows en direct ? Extrait du REPLAY de The Voice 8 – Battles 1 du samedi 4 mai 2019