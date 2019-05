BATTLE [Jenifer] : Geoffrey VS Arezki – Sonotone (MC Solaar) en intégralité

Pour sa dernière battle de son équipe, Jenifer oppose maintenant deux Talents : Geoffrey et Arezki. Chacun dans leur style, ces 2 jeunes Talents proposent des cadres novateurs. Deux urbains qui vont s’affronter avec d’un côté un interprète incroyable avec une débit de paroles jamais entendu pour Arezki, et de l’autre, la coolitude et une signature vocale née pour Geoffrey. Goeffrey que Jenifer a volé à Soprano lors des KO. Pour cette Battle, Geoffrey et Arezki vont interpréter Sonotone de MC Solaar. Qui va remporter le ticket gagnant pour l’ultime étape de the Voice 8, les grands shows en direct ? Extrait du REPLAY de The Voice 8 – Battles 2 du samedi 11 mai 2019