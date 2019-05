BATTLE - Jenifer : Poupie VS Petru – Bohemian Rhapsody (Queen)

Pour cette première Battle de la soirée du samedi 11 mai et dernière session des Battles de The Voice 8, c’est un duo de Talents de l’équipe de Jenifer, Poupie et Petru qui vont s’opposer afin de prouver à leur Coach qu’ils ont leur place dans l’aventure The Voice et de les emmener aux Grands Shows en Direct. Deux talents détonants : Poupie qui avait performé lors de sa session des auditions à l’aveugle de cette saison 8, sur un titre Me, Myself And I (G-eazy & Bebe Rexha), sélectionnée dans l’équipe de Jenifer, que l’on a revue lors de l’épreuve des KO avec un titre Always Remember Us This Way (Lady Gaga), sélectionnée pour les battles.. Puis Petru qui s’était distingué en proposant un chant corse traditionnel pour son épreuve des auditions à l’aveugle et qui a fait réagir Jenifer pour le garder dans son équipe pour interpréter ensuite aux KO le titre Si t’étais là (Louane) qui avait déboussolé sa coach Jenifer. Ce soir, voici une battle de haute voltige que Jenifer, leur coach, a choisi pour eux un titre du groupe interplanétaire QUEEN avec Bohemian Rhapsody sur lequel les deux talents vont donner ensemble une prestation pleine d’énergie. Quelle personnalité pourra convaincre sa coach de la suite et sur les Directs ? Qui de Petru VS Poupie se qualifiera pour la prochaine étape de cette saison 8 ? Extrait du REPLAY de The Voice 8 – Battles 2 du samedi 11 mai 2019