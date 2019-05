BATTLE – Julien Clerc : Laureen VS Anton – Je m’en vais (Vianney)

Nouvelle battle, nouveau face à face dans l’équipe de Julien Clerc maintenant, une confrontation de guitaristes : Anton avec son timbre de voix très personnel, ayant la faculté de toucher intimement et qui a été volé à Jenifer par Julien Clerc lors des KO. Et puis face à lui, Laureen, 18 ans, une jeune artiste qui vous enveloppe par sa voix, et a aussi ce supplément d’âme qui nous émeut. Ce soir ces deux Talents de l’équipe de Julien Clerc vont s’affronter sur un titre de Vianney, Je m’en vais. Qui va décrocher une des dernières places pour les grands shows en direct ? Extrait du REPLAY de The Voice 8 – Battles 2 du samedi 11 mai 2019