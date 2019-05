BATTLE [Julien Clerc] : Pierre Danaë VS Ava Baya – New Soul (Yael Naim)

Voici deux Talents de l’équipe de Julien Clerc aux portes des grands shows en direct. D’un côté un jeune homme qui vient d’une dynastie de musiciens, qui a su marquer les esprits avec sa voix d’exception lors des différentes épreuves de The Voice 8 : Pierre Danaë. De l’autre, Ava Baya avec sa gouaille qui poursuit son rêve avec sincérité et obstination. Tous deux ce soir vont s’affronter pour remporter le titre pour les grands shows en direct, sur un titre de Yael Naim, New Soul. Qui de Pierre Danaë ou Ava Baya convaincra qu’il a sa place dans l’aventure de The Voice ? Extrait du REPLAY de The Voice 8 – Battles 2 du samedi 11 mai 2019