BATTLE : Léona Winter VS Virginie Vetrano - « No More Tears » (Barbra Streisand & Donna Summer) en intégralité

Pour cette première Battle de la saison 8 de The Voice, c’est une battle de deux Talents de l’équipe de Jenifer, Léona Winter contre Virginie Vetrano qui vont devoir prouver à leur Coach qu’ils ont leur place dans l’aventure The Voice afin d’accéder aux Grands Shows en Direct. Deux talents détonants : Virginie Vetrano (Lisa Angel) avait performé lors de sa session des auditions à l’aveugle de cette saison 8, sur un titre de Keala Settle, , This Is Me, sélectionnée dans l’équipe de Julien Clerc pour l’épreuve des KO, où Virginie s’est vue volée par Jenifer à cette dernière épreuve sur un titre de Maitre Gims, Changer. Et puis l’intrigante Léona Winter qui avait repris lors des auditions, « La voix » de Malena Ernman, puis pour son épreuve des KO dans l’équipe de Jenifer, « Louxor » de Philippe Katerine. Voici une battle de haute voltige que Jenifer, leur coach, a choisi pour eux en interprétant un titre de Barbra Streisand & Donna Summer, « No More Tears » sur lequel les deux talents vont donner ensemble une prestation pleine d’énergie. Séduiront-ils suffisamment les quatre Coachs ? Lequel aura alors l’opportunité d’accéder à l’épreuve des Directs ? Qui de Léona Winter et Virginie Vetrano se qualifiera pour la prochaine étape de cette saison 8 ? Extrait du REPLAY de The Voice 8 – Battles 1 du samedi 4 mai 2019