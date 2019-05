BATTLE : Marouen VS Théophile Renier « Comme d’habitude » (Claude François)

Pour la prochaine Battle de l’équipe de Julien Clerc, le coach a décidé de confronter Marouen et Théophile Renier avec l’un des titres le plus chanté au monde : « Comme d’habitude » de Claude François. Grand gagnant de The Voice Belgique 2017, Théophile Renier a décidé de remettre son titre en jeu en France pour voir si sa voix grave et puissante peut intéresser au-delà des frontières belges. Déjà 2 épreuves de passées haut la main : la première aux auditions à l’aveugle avec un titre de Maitre Gims, Malheur Malheur, puis à l’épreuve des KO, un titre de Larusso revisité, « Tu m’oublieras ». Quant à Marouen, beaucoup moins d’expérience sur scène, a lui aussi un atout de taille avec sa voix de tête hors du commun que cet étudiant en médecine avait embarqué Jenifer lors des auditions à l’aveugle, sur un titre « If I Ain't Got You» de Alica Keys mais lors des KO, placé en zone rouge par sa coach, Julien Clerc avait été subjugué par sa reprise de Chandelier de Sia et l’avait volé dans son équipe. Ce soir, Marouen et Théophile Renier vont s’affronter sur un tube interplanétaire. A qui Julien Clerc donnera la chance de poursuivre l’aventure de The Voice ? Qui de Marouen et Théophile Renier remportera cette battle ? Extrait du REPLAY de The Voice 8 – Battles 1 du samedi 4 mai 2019