BATTLE – Mika : Louna VS Godi – Tu t’laisses aller (Charles Aznavour)

A ce stade de l’aventure et de cette deuxième soirée des Battles, pour les coachs c’est l’heure des choix décisifs il ne reste plus qu’une seule place dans chaque équipe pour les grands shows en direct. Jenifer, Julien Clerc et Soprano n’ont plus qu’une battle chacun, Mika doit encore départager ses deux dernières battles. Voici une battle qui va demander plus que de la voix pour que Mika les départage : Louna, cette jeune corse de 22 ans qui déborde d’énergie, s’oppose à Godi, un bucheron au flow diabolique volé à Soprano par Mika lors des KO. Tous deux rappeurs vont interpréter un grand classique de la chanson française « Tu t’laisses aller » du grand Charles Aznavour. Qui fera la différence ? Feront-ils partie des Talents qui accèderont aux grands shows en direct ? Extrait du REPLAY de The Voice 8 – Battles 2 du samedi 11 mai 2019