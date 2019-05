BATTLE [Mika] : Whitney VS Virginie Gaspard – Killing me softly (Jessie J)

Voici deux voix compétitrices de l’équipe de Mika qui vont s’opposer sur un titre de Jessie J, Killing me Softly : Virginie Gaspard VS Whitney. Ces deux Talents vont tout faire pour décrocher leur place pour l’ultime épreuve de The Voice 8, les grands shows en direct. D’un côté, une jeune chanteuse à l’amplitude vocale bluffante avec l’attitude, l’oreille et le style, c’est Whitney. De l’autre, une mère de famille venue de l’île Maurice sur le plateau de The Voice, un voyage qu’elle doit à son timbre de voix reconnaissable, c’est Virginie. Mika a décidé de les opposer aux Battles. Qui reverra-t-on pour les grands shows en direct ? Extrait du REPLAY de The Voice 8 – Battles 2 du samedi 11 mai 2019