BATTLE – Soprano : Clément VS Fanswa – Ave Cesaria (Stromae)

C’est la battle des îles : Corse et Guadeloupe. Pour ce face à face, Soprano oppose deux chanteurs à l’identité très marquée et vont devoir s’apprivoiser pour faire le show ensemble : Clément et Fanswa. Un duo le plus improbable de l’équipe de Soprano, totalement différent. D’un côté Clément, un interprète né qui avait marqué les auditions à l’aveugle en interprétant « Fils à papa » de Vianney et avait marqué aussi par son interprétation intense lors des KO avec un titre de Zazie, J’étais là. De l’autre Fanswa le sage de la saison avec sa voix puissante et sa spiritualité qui avait envoûté littéralement les 4 coachs aux auditions à l’aveugle. Lors des KO, c’est toujours accompagné de son Ka, qui avait séduit Soprano sur une version très personnelle des « Feuilles mortes » d’Yves Montand. Lequel de Clément et Anton fera la différence ce soir ? Qui reste, qui part de l’aventure ? Extrait du REPLAY de The Voice 8 – Battles 2 du samedi 11 mai 2019