BATTLE – Soprano : Gage VS Hi Levelz – Déjà vu (Beyonce ft Jay Z)

Dernière battle de la saison 8 de The Voice 2019. Lors des KO, Soprano a volé deux Talents dans l’équipe de Mika et pour cette dernière battle de la saison 8, ils les confrontent. Elle s’annonce amicale mais surtout explosive !! Groove et plaisant, voici Gage, un Talent d’origine haïtienne qui s’oppose à Hi Levelz avec une identité hip hop et flow de rappeur venu surprendre et veut aussi prouver qu’il a l’étoffe pour les grands shows en direct. Tout se joue sur ce dernier round d’une battle de l’équipe de Soprano où Gage et Hi Levelz doivent convaincre sur un titre de Beyonce ft Jay Z, déjà vu. C’est pour tenter d’accéder à la suite de l’aventure que Gage et Hi Levelz donneront tout pour convaincre Soprano, leur Coach de The Voice, saison 8. Alors qui restera dans la compétition ? Qui Soprano choisira-t-il de sauver pour continuer l’aventure et accéder aux Grands Shows en Direct ? Extrait du REPLAY de The Voice 8 – Battles 2 du samedi 11 mai 2019