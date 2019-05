BATTLE : Vay VS Maxime Cassady – Say Say Say (Paul Mc Cartney & Michael Jackson)

Voici une battle de haut sommet de l’équipe de Soprano, un face à face de 2 Talents qui ont fait un sans-faute dans la compétition qui ont fait se retourner les 4 coachs aux auditions à l’aveugle, Jenifer, Soprano, Mika et Julien Clerc puis un coup de cœur de leur coach lors des épreuves des KO. Vay, un jeune autodidacte qui a arrêté ses études pour se consacrer à la musique, avec une voix cassée qui déborde de saoul. Face à lui un globetrotteur, fantasque, guidé par une seule chose le plaisir : Maxime Cassady. Nous l’avons tous remarqué, ce talent est aussi à l’aise sur une planche de surf que sur les planches d’une scène. Ce soir, Vay et maxime Cassady vont nous faire le show en nous interprétant un grand tube de deux grandes stars interplanétaires « Say say say » de Paul Mc Cartney et Michael Jackson. Qui reverra-t-on pour les grands shows en direct ? Extrait du REPLAY de The Voice 8 – Battles 1 du samedi 4 mai 2019