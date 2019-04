Les Battles, c'est samedi ! Cette saison 8, la règle est simple : il n’y a pas de règle !

Samedi soyez prêts pour les premières Battles de la saison 8. Vous pensiez tout connaître de cette étape, vous allez être surpris ! Cette année, la règle est simple : il n’y a pas de règle ! On entre dans une nouvelle étape de la compétition de The Voice 8 : les battles. Cette nouvelle phase de la saison donnera le ticket pour l’accès aux grands show en DIRECT. Chaque coach a 8 talents et va faire 4 battles de 2 personnes. Préparez-vous à 2 soirées exceptionnelles. Les Talents n’ont plus le choix, ce soir il faut être le meilleur. Cette année les coachs auront la possibilité de bousculer les règles ! Aux précédentes saisons, lors des Battles, les coachs disaient oui ou non. Cette année, les coachs peuvent dire oui aux 2 Talents ! Pour les coachs, un seul impératif, avoir une équipe de 4 Talents sur les Directs ! Ça promet beaucoup de surprises pour les coachs, pour le public et pour les Talents.