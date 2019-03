Beatbox, loopers… Scam Talk – This is America (Childish Gambino) en intégralité

Voici un duo de Talents à se présenter pour leur Audition à l’Aveugle de The Voice 2019 : Goatenberg & Brez. Depuis 2 ans, ces deux musiciens forment le duo Scam Talk. Ils se sont rencontrés lors d’un atelier de musique et depuis ils ne se quittent plus. Goatenberg est plus orienté sur l’aspect chant et instrumental. Brez, champion de France de beatbox, est sur la partie rap. Scam Talk monte sur la scène de The Voice pour faire partager leur passion. Ce duo interprète, sans musiciens pour les accompagner mais juste aidés de 2 loopers, « This is America » de - Childish Gambino. Scam Talk espère faire se retourner un des fauteuils rouges qu'occupent nos quatre coachs : Mika, Julien Clerc, Jenifer et Soprano. Vont-ils réussir à sensibiliser un des coachs ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 16 mars 2019