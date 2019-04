En cette huitième émission de The Voice, on arrive à la fin d’une étape : les auditions à l’aveugle. Les équipes sont finalisées. Place maintenant au bêtisier de nos chers coachs Jenifer, Julien Clerc, Soprano et Mika. Ca fait déjà 8 semaines que The Voice saison 8 est lancée et les équipes de The Voice ont relevé toutes les gaffes, les petites boulettes, les phrases improbables… Il y en a pour tout le monde.