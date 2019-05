Le bêtisier des BATTLES

Entrez dans les coulisses des BATTLES, des images que vous n’avez pas vues à la télé ! Cette séquence nous fait revivre les plus beaux duos de la saison 2019 sous un autre regard. Cette saison 8 ne manque ni de bonne humeur, ni de complicité avec les talents, ni de piques entre coachs. Chaque semaine l’équipe de THE VOICE brosse un résumé de la soirée passée. Samedi 11 mai, quatorzième de la saison, deuxièmes battles de The Voice 8. D’humeur taquine, l’équipe de THE VOICE n’a rien laissé passer et ne manque pas d’idées pour tourner en dérision les faits et gestes de nos Coachs préférés, Jenifer, Mika, Soprano et Julien Clerc mais aussi des Talents. Extrait du REPLAY de The Voice 8 – Battles 2 du samedi 11 mai 2019