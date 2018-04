Mettez-vous dans l’ambiance, c’est l’heure du bêtisier ! Mais qu’est-ce que les coachs et les talents font de leur temps entre deux bêtisiers ? Ici, vous saurez tout sur tout. Ne zappez pas non plus les trophées de la semaine et on finira par les conseils beauté de Nikos et Mika…Ils vous révèlent tout. EXTRAIT de la suite des Auditions finales de "The Voice" du 31 mars 2018