Ce vendredi, c'était la dernière soirée des auditions à l'aveugle. Les coachs ont réuni les meilleurs talents de la saison. Vous les pensiez sages comme des images ? Et bien ce n’est pas le cas. Non, les talents de The Voice Kids sont de vrais trublions. Découvrez ces moments de partage et de rigolade mais surtout la face cachée des kids dans le bêtisier des auditions à l'aveugle de la saison 5. C’est parti !