Le bêtisier des KO de The Voice 8

Voici un retour sur la phase des 4 épreuves des KO sous un angle comme vous ne l’avez jamais vu. Cette séquence nous fait revivre ces KO sous un autre regard. Cette saison 8 ne manque ni de bonne humeur, ni de complicité avec les talents, ni de piques entre coachs. D’humeur taquine, l’équipe de THE VOICE n’a rien laissé passer et ne manque pas d’idées pour tourner en dérision les faits et gestes de nos Coachs préférés, Jenifer, Mika, Soprano et Julien Clerc mais aussi des Talents, et même de Nikos ! Voir l’extrait du REPLAY des épreuves des KO 4 du 27 avril 2019