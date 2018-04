Le Bêtisier : il est l’heure de rigoler un peu

Ca fait une semaine que vous l’attendez, le bêtisier revient et toujours dans un seul but : vous faire rire. Ce soir, au programme : de l’étrangeté, de l’humour et la fameuse remise des trophées. Et oui, il est temps de décerner le prix de la semaine. La plus belle maxime est attribuée à Frédéric Longbois pour son grand n’importe quoi. Et bien sûr, votre rubrique préférée…les arrêts sur image. EXTRAIT de la suite des Duels de "The Voice" du 07 avril 2018