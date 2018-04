Le Bêtisier : ils ont tout détourné et ça nous a bien fait rire

Qu’est-ce qui fait rire et que l’on adore ? Le bêtisier ! Ce soir, on a interviewé nos talents et c’était plutôt hilarant surtout quand ils perdent tous leurs moyens face à la caméra. Mais on a remarqué que ça n’arrivait pas qu’à eux. Les coachs, eux-aussi, ont leurs difficultés. Et ce qui est sûr, c’est que Pascal Obispo n’est pas du matin ! On a aussi remis les trophées de la semaine. Et celui de la meilleure blague est décerné à Kelly. Félicitation ! Allez, c’est partit pour la rubrique "arrêt sur image". EXTRAIT de la suite des Duels de "The Voice" du 14 avril 2018