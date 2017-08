Betyssam - "Rather be" - Clean Bandit

PRESTATION - Préparons la scène de « The Voice Kids » pour le prochain talent. Pour cette quatrième saison, les artistes en herbe sont de plus en plus surprenants. Préparez-vous à une prestation jamais encore tentée dans « The Voice Kids ». Betyssam a quatorze ans et habite Reims dans la Marne. Et ce soir, elle ne chantera pas accompagnée des musiciens, Betyssam s’accompagnera d’un Cup. On appelle cela : le Cup song, de la percussion avec un gobelet. Et ce soir, Betyssam reprend le tube de Clean Bandit Ft. Jess Glynne : « Rather be ». « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du Replay de « The Voice Kids », les auditions à l’aveugle du samedi 19 août 2017