Le bilan de la deuxième soirée des auditions à l'aveugle

La deuxième soirée des auditions à l’aveugle était exceptionnelle ! La soirée s’est terminée en beauté pour Amel Bent qui complète son équipe avec le jeune Wilson. Elle compte donc 5 talents dans son équipe sur les 9 requis. Ce soir, Jenifer a sorti le grand jeu et a attiré 3 nouveaux talents dans sa team : Mélia, le duo Camila et Zion Luna, et Lilian. Elle cumule donc 5 jeunes voix dans son équipe comme Patrick Fiori qui a fait une remontée fulgurante ce soir. Le coach a enrichi son équipe de 4 belles voix : celle d’Alexander, de Lina, de Léna et d’Alexandre. Soprano garde le smile et vient compléter son équipe avec deux nouveaux talents : Emma et Marie. Les coachs ont encore deux soirées d’auditions à l’aveugle pour finaliser leur équipe et atteindre le nombre de 9 talents chacun. Rendez-vous la semaine prochaine pour connaitre les nouveaux talents ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 19 octobre 2018.