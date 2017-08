Le bilan de la soirée 1

Cette première soirée des auditions à l’aveugle a été dingue... Au-delà des espoirs de Jenifer qui n’en revient toujours pas. Patrick Fiori est dans une forme olympique… Une « Grinta » qui confère à notre coach une sacrée avance dans la compétition. Il a en effet déjà convaincu quatre talents de rejoindre son équipe : Angelina, Monica, Dylan et Maria. Quant à M. Pokora, le coach gagnant de la saison 3, il s’est bien battu ce soir. Il accueille trois talents dans son équipe : Loïc, Sahna et Morgane. Jenifer, est restée, en fine observatrice, en retrait. Elle a attiré deux talents, et non des moindres : Leelou et Pauline. Résultat de ces premières auditions à l’aveugle : Patrick Fiori : 4. M. Pokora : 3. Jenifer : 2. « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.