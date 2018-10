Le bilan de la troisième soirée des auditions à l'aveugle

La troisième et avant-dernière soirée des auditions à l’aveugle se termine. Les équipes des coachs commencent à être bien remplies. Patrick Fiori a mené la vie dure à Soprano ce soir. Il a complété son équipe avec trois nouveaux talents : Carla, Ilona et Louna. Il compte au total huit talents dans son équipe. Soprano a su rebondir et a remporté deux talents, deux grandes voix : Talisa et Enzo. Il comptabilise six talents suite à cette troisième soirée d’auditions à l’aveugle. Jenifer possède également six talents dans son équipe. Ce soir, elle a convaincu la rockeuse québécoise Mathilde de la rejoindre. Pour finir, Amel Bent a enrichi son équipe de deux talents : Hindy et Ermonia. La nouvelle coach veille donc sur sept protégés à ce stade du concours. Les coachs devront finaliser leur équipe la semaine prochaine et atteindre le nombre de neuf talents.