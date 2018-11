Le bilan des premières Battles de The Voice Kids 5

Ce soir, c’était le lancement des premières Battles de The Voice Kids saison 5. Et cette soirée a rendu son verdict. Pour nos deux nouveaux coachs de cette saison, cette étape a été la plus éprouvante. Mais ce soir, ils ressortent déjà avec deux des trois talents qu’ils conduiront en demi-finale. Amel Bent a craqué pour deux jeunes garçons : Ismaël et Hindy. Alors que Soprano a, pour le moment, un casting 100% féminin avec Madison et Emma. Quant à nos deux coachs historiques, Jenifer et Patrick Fiori, ils ont encore deux talents à sélectionner car ils ne comptent chacun qu’une voix dans leur équipe pour la demi-finale. Et si Jenifer a succombé à la sensibilité de Lili, Patrick Fiori lui n’a pas résisté à la magie de la princesse Carla. Rendez-vous dans 2 semaines, le vendredi 23 novembre pour la suite des Battles de The Voice Kids saison 5 !