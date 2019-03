Le BLOCK de Soprano, ça s'est joué à une seconde pour Mika

Dernière soirée des auditions à l’aveugle avant la nouvelle étape des K.O. pour le nouveau quatuor, composé de JULIEN CLERC, SOPRANO, JENIFER et MIKA. Tous s‘adressent à un public multigénérationnel, représentant à la fois la chanson française, la pop internationale mais également la musique urbaine. Pour la première fois dans l’histoire du programme, une toute nouvelle règle fait son apparition lors des auditions à l’aveugle et va renforcer la compétition entre nos coachs.Pour cette nouvelle saison, les fauteuils sont désormais équipés de nouveaux boutons qui permettront à chacun la possibilité de bloquer un autre coach et ainsi l’empêcher de recruter un talent. Mais attention, le bouton « block » est à utiliser à bon escient car il ne peut servir qu’une seule fois par coach lors des auditions à l’aveugle ! Cette saison encore, le casting offre une diversité de talents de tous âges et de tous styles dans des genres musicaux complétement différents : pop, variété française, hard rock, électro, folk, rock, lyrique, blues... Beaucoup de talents du milieu urbain vont également tenter leur chance cette saison. Les coachs et les téléspectateurs vont ainsi découvrir des talents, âgés de 16 à 67 ans, proposant des chansons totalement en phase avec la scène musicale française et internationale du moment. La saison 8 de « The Voice » s’annonce comme le début d’une nouvelle ère placée sous le signe de la nouveauté, de la fraîcheur et de l’émotion. Tout est dorénavant permis pour remporter la victoire et devenir « The Voice » avec une bataille des coachs des plus renversantes et des nouvelles règles inédites !