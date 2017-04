Bulle VS Gianni Bee - « Goodbye My Lover » (James Blunt) (Saison 6)

Florent Pagny a fait le choix d’associer Bulle et Gianni Bee pour une Battle entre deux de ses talents « mystères » comme il les appelle. C’est sur le tube de James Blunt « Goodbye My ove » qu’ils vont s’affronter pour espérer remporter leur place pour l’étape de l’Epreuve Ultime. Leur douceur et leur interprétation remplie d’émotions vont-ils toucher le public présent ainsi que nos quatre Coachs Zazie, Mika, Matt Pokora et Florent Pagny ? Le choix sera compliqué pour Florent Pagny qui ne peut choisir qu’un talent pour l’emmener à l’Epreuve Ultime. Souvenez-vous Bulle nous a surpris avec sa voix d’enfant dans le troisième prime quand il a interprété un grand titre de Michel Delpech, « Quand j’étais chanteur ». Florent Pagny avait été éberlué par sa proposition unique tel un OVNI lors de son audition à l’aveugle. Quant à Gianni Bee, c’est à la sixième session des auditions à l’aveugle que nous l’avons découvert sa voix pleine en reprenant « Wicked Game » de Chris Isaak, et qui a fait se retourner, comme Bulle, Florent Pagny. Ce soir, ces deux talents sont en battle, qui va faire la différence ? Replay de The Voice Saison 6 du samedi 22 avril 2017