BUZZ ou pas BUZZ ? « Alors On Danse », Stromae revisité comme jamais par Léonie !

En exclusivité, MYTF1 vous offre une des prestations des huitièmes et dernières auditions à l'aveugle de The Voice 8 du samedi 30 mars 2019. Découvrez en avant-première Léonie qui interprète « Alors On Danse » - Stromae. Son originalité va-t-elle payer et faire se retourner les coachs, Jenifer, Mika, Julien Clerc ou Soprano ? Qui lui offrira la possibilité de poursuivre l'aventure à la prochaine étape de la compétition, les KO ? A ce niveau de la compétition, les places sont chères et les coachs deviennent très exigeants. Il ne reste que très peu de places dans les équipes des coachs. La compétition s’intensifie. Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano attendent ce petit plus à ces dernières auditions à l’aveugle du concours de la plus belle voix. RENDEZ-VOUS SAMEDI 30 mars à 21H