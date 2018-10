Camila et Zion Luna – "Chain to the rhythm" - Katy Perry

Les deux prochains talents à se présenter sur scène ont traversé un océan pour participer à The Voice Kids et sont la preuve que la musique n’a pas de frontière. Venus tout droit du Québec, Camila, 12 ans, et Zion Luna, 14 ans, sont frère et sœur. Ils parlent français, anglais et espagnol ! Ils sont nés en Espagne, ils ont grandi à Cuba et sont maintenant au Québec. Comme ils le disent : « On est des voyageurs de la musique ». Ils sont allés jusqu’en finale du concours la Voix Junior au Québec. Ce soir, la scène de The Voice Kids France les accueille. Ils vont interpréter en duo « Chain to the rhythm » de Katy Perry. Est-ce que les fauteuils se retourneront ? Qui va buzzer ? The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 19 octobre 2018.