Camille Hardouin – Ne me quitte pas (Jacques Brel)

Passionnée des mots, Camille Hardouin, cette Parisienne de 32 ans, est dessinatrice et compteuse d’histoires. Elle écrit ses chansons pour partager de l’émotion et toucher les gens. The Voice est comme un « monde qui s’ouvre, où tout est possible ». Ce soir, pour son audition à l’aveugle de The Voice 8, Camille Hardouin reprend en acoustique, juste avec sa guitare, un des grands classiques de la chanson française, Jacques Brel, « Ne me quitte pas ». Quel coach se retournera sur cette compteuse d’histoires ? Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 23 février 2019 – Auditions à l’aveugle 3