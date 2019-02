Camille Hardouin se raconte en DESSIN – Portrait de Talent

Camille Hardouin, 32 ans, écrit des chansons qu’elle interprète. Mais surtout cette Parisienne est dessinatrice et compteuse d’histoire. Toute petite déjà Camille Hardouin dévorait les livres, c’est une amoureuse des mots. Elle veut partager l’émotion et toucher les gens. C’est un partage très instinctif et garde toujours en tête que son message sera reçu par une personne. Camille Hardouin a dessiné son histoire dans The Voice. Pour elle, faire partie de l’aventure de The Voice, c’est « comme un monde qui s’ouvre où tout est possible ». Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 23 février 2019 – Auditions à l’aveugle 3